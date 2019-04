Anderson perde scarpa e... posto: ​Gregucci sceglie Rosina e Calaiò

di Pasquale Tallarino

Sabato arriverà il Carpi, Cenerentola del campionato assetata di punti, e André Anderson ha perso la scarpetta. Pare un gioco di parole ma è, invece, il racconto di un gioco di sguardi e di gesti, terminato al campo Volpe con un plateale lancio del... giavellotto: Gregucci ha afferrato la scarpetta del trequartista, ha percosso la propria fronte con la punta e poi l'ha lanciata fuori campo, dentro la panchina dov'era seduto il massaggiatore. Un gesto a metà tra la stizza e lo sconforto ma che è anche proporzionale alla stima e alla considerazione che ha del calciatore: lo ha fatto giocare titolare a Cosenza, ritiene che «il ragazzo si farà», cioè diventerà adulto e calciatore vero, anche se ha non le spalle strette ma le scarpe. È accaduto tutto all'improvviso, alle 16.30, al tramonto di un allenamento che la Salernitana ha effettuato a porte aperte ma in un clima partita, cioè quello degli ultimi tempi: assenza di suoni e di colori. Anzi, uno a Gregucci sarebbe servito: il nero. Il tecnico, da sempre, vuole che le scarpette abbiano un solo colore «perché ai tempi miei era ed è solito dire quando la società gli ha dato modo di farlo non stavamo lì a pulirle e a distrarci. A noi andava bene calzarle nere e calciare il pallone bene, quando andavamo a fare la battaglia». I tempi sono cambiati e si è rassegnato a vederle variopinte e fosforescenti ai piedi delle nuove generazioni. Però chiede almeno che siano comode, quelle da partita. Il siparietto è nato (ed è subito finito, dopo la bonaria ramanzina del mister e la pacca sulla spalla alla quale è ricorso il dirigente Bianchi, per incoraggiare Anderson) perché il trequartista, nella fase clou di una esercitazione che avrebbe potuto fargli scalare gerarchie, si è sdraiato a terra e ha tolto la scarpetta fatata. Pare abbia vesciche. Gregucci si è girato e voleva invitarlo all'azione ma se l'è ritrovato seduto sull'erba sintetica. Ha afferrato la scarpetta e l'ha fatta volare. André imbarazzato ha provato a chiarire, è andato nello spogliatoio, ha preso le scarpette da partita e le ha mostrate all'allenatore che gli ha consigliato di badare al sodo, alla sostanza, perché la prossima, come ha già detto, «è la partita della vita».



