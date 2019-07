Salernitana, l'appello di Ventura: «La squadra è ancora incompleta»

di Enrico Vitolo

Dopo quattro amichevoli e con il ritiro quasi concluso, è tornato a parlare Gian Piero Ventura della sua Salernitana: «Sono soddisfatto del lavoro svolto in queste due settimane, abbiamo gettato le basi sia dal punto di vista fisico che mentale. Merito della squadra che ha dimostrato grande disponibilità, ci sono i presupposti per fare qualcosa di interessante». Complimenti dunque al gruppo, ma anche un messaggio chiaro lanciato alla società: «Questa squadra non è completa, ma non lo dico io si capisce. Lo sa la società, lo sanno tutti. Intanto lavoriamo in modo tale che i nuovi troveranno la pappa fatta, i 7-8-9 undicesimi che ci sono già aiuteranno a integrarsi gli altri nuovi, non so quanti arriveranno. Ma quel che è certo è che non siamo completi in tutti i reparti, prima arrivano meglio è perché poi possiamo capire quali possono essere i nostri obiettivi. Di sicuro mancano due-tre giocatori, tra cui almeno un’alternativa a Di Tacchio».



Senza dimenticare, ovviamente, un attaccante, e chissà che non possa essere il tanto sognato Alessio Cerci: «È un nome che è stato fatto perché ci sono stati contatti, ma non è detto che arrivi. Mi ha telefonato dicendo che c’ero io a Salerno e quindi era disponibile a venire. Ha dato la sua disponibilità perché è reduce da due annate complicate, ha orgoglio e vuole reagire. Potremmo essere la squadra giusta per sfruttare la sua rabbia».



Infine spazio ai chiarimenti sulla vicenda Casasola: «Con lui ho avuto un colloquio e ho cercato di spiegargli quale fosse la strada per diventare un giocatore importante. Mi ha ringraziato, poi il giorno dopo il procuratore mi ha telefonato dicendomi che il ragazzo non avrebbe mai più giocato con la Salernitana. Non so chi sia il procuratore e non mi interessa neanche saperlo, ma sicuramente così c’è qualcosa che non va e adesso capisco perché l’anno scorso si è andati ai playout. Per me il procuratore è fuori dalla Salernitana, non Casasola. Mi spiace che il ragazzo si sia affidato a lui».

