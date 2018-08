Salernitana, show all'Arechi e vittoria contro il Monopoli

di Enrico Vitolo

L'ultima volta che ci fu una presentazione fu per festeggiare la promozione in serie B, quella categoria che oggi la Salernitana a distanza di qualche tempo vorrebbe già salutare. Ma intanto in attesa di capire cosa accadrà da sabato prossimo a maggio 2019 i granata sono stati protagonisti domenica sera di una nuova presentazione, questa volta organizzata per presentare il nuovo organico alla tifoseria (presenti poco più di tremila tifosi all'Arechi). Tra i più acclamati Schiavi, Pucino, Di Gennaro, Jallow e Djuric, qualche fischio invece per Signorelli (assenti, oltre all'olandese Anderson che arriverà lunedì, Volpicelli, Kalombo e Kadi che sono pronti a salutare).

Terminata la presentazione c'è stato poi spazio per l'amichevole contro il Monopoli terminata con il pungeggio di 4-1. Per l'occasione Colantuono ha provato nella formazione titolare gli ultimi arrivati Di Tacchio, Djuric e Jallow, spazio nella ripresa invece per il tanto atteso Di Gennaro. Ma al di là degli interpreti la sfida dell'Arechi si è giocata per tutti i novata minuti a ritmi molto bassi. I gol: al 6' solito inserimento in area di rigore di Castiglia e rete del vantaggio granata, al 45' pareggio pugliese con Sounas che approfitta dello svarione difensivo e con un colpo di testa scavalca Micai, stesso epilogo al 60' ma questa volta il lob è di Casasola, all'89 va in gol Mazzarani, mentre al 92' ci pensa Anderson che mette la parola fine sulla partita e da appuntamento a sabato prossimo quando si ritornerà in campo ma questa volta per il campionato.

