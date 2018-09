Salernitana, in attesa dell'attacco ci pensa il centrocampo a segnare

di Enrico Vitolo

Cinque gol, cinque marcatori diversi. In attesa che gli attaccanti si sblocchino, una rete in quattro, nelle prime tre giornate di campionato la Salernitana ha saputo trovare immediatamente la soluzione alternativa. Dalle retrovie, infatti, sono arrivate risposte confortanti per mister Colantuono, di quelle che seppur sia solo l’inizio di stagione ti lasciano comunque ben sperare in vista del futuro.



Oltre alla realizzazione di Bocalon in quel di Lecce, unico spunto degli uomini offensivi granata, in questo avvio di stagione hanno infatti segnato anche Castiglia, Di Tacchio, Casasola e Anderson. Dunque un protagonista differente per ogni marcatura, meglio dopo centottanta minuti ha fatto solamente il Foggia del salernitano Grassadonia che ha mandato in gol ben sei calciatori. Rendimento totalmente opposto, invece, per Padova, Cosenza, Livorno e Perugia che al momento hanno a referto un solo realizzatore.

