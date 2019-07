Salernitana, anche i bimbi dell'asilo ​di San Gregorio tifano granata

di Margherita Siani

La Salernitana non è solo allenamenti, partite, schemi di gioco, ma anche amicizia e condivisione. In questi giorni a San Gregorio Magno mister Ventura e i suoi ragazzi hanno ricevuto una visita speciale. Al centro sportivo sono arrivati i bambini dell'asilo nido con le loro famiglie, hanno incontrato la squadra, fatto tante fotografie e giocato un po'. È stato un bellissimo incontro, per condividere la presenza della squadra nella cittadina, per sentirla più vicina. Una presenza che qui davvero inorgoglisce tutti. Anche i piccoli di 2 e di 3 anni, i più piccoli tifosi della squadra.

