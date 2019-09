La cabala sorride alla Salernitana: tradizione favorevole col Benevento

di Enrico Vitolo

Tenendo conto che i numeri sono tutti, o quasi, dalla sua parte, l’avvicinamento al big match di lunedì sera potrebbe forse essere vissuto con un pizzico in meno di pressione da parte della Salernitana. In attesa di capire cosa accadrà realmente nel derby con il Benevento, la squadra di Ventura intanto si aggrappa ai numeri dei precedenti contro i cugini. In 24 incontri casalinghi (Vestuti prima e Arechi dopo) disputati nel passato tra campionato e Coppa Italia i granata si sono imposti per ben 15 volte, in 6 circostanze hanno pareggiato, mentre in appena 3 occasioni hanno dovuto alzare bandiera bianca. L’ultima volta appena un anno fa quando i sanniti si imposero per 0-1 grazie all’autogol di Micai, di fatto l’unico passo falso della Salernitana nei cinque derby dell’Arechi disputati dal ritorno in Serie B targato 2015. In precedenza tre successi contro l’Avellino e uno proprio contro il Benevento.

