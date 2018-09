Salernitana, a Benevento in campo la quarta formazione differente

di Enrico Vitolo

Poco ma si cambia, di nuovo. E così allora venerdì sera a Benevento, in occasione dell’anticipo della quarta giornata di campionato, scenderà in campo la quarta formazione differente. Vero è che non c’è mai stato nessun stravolgimento, sia tattico che di uomini, dall’esordio con il Palermo al derby di domani, ma soltanto piccoli cambiamenti che di fatto hanno dato sempre un senso leggermente diverso all’undici inziale. Contro il Benevento, a meno di clamorosi stravolgimenti, la novità dovrebbe riguardare l’avvicendamento tra Jallow e Bocalon. Scalpitano anche Di Gennaro e Pucino, ma nel 3-5-2 di partenza dovrebbero trovare spazio gli stessi uomini scesi in campo domenica pomeriggio contro il Padova. Capitolo tifosi: al momento sono stati venduti quasi 12.000 biglietti, tra tifoseria di casa e ospite, ma nelle prossime ore si prevede il sold out. Intanto la Questura di Salerno ha inviato i supporters granata a partire tutti insieme alle ore 17:00 dallo stadio Arechi.

