Luci su Salernitana-Benevento: il derby in programma lunedì alle 21

di Enrico Vitolo

Ora non ci sono più ipotesi o dubbi, il tanto atteso derby Salernitana-Benevento ha una data ben precisa: si giocherà lunedì 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Arechi. In posticipo, dunque, si disputerà il big match della terza giornata del campionato di serie B, la prima dopo la sosta per le nazionali.



Ma per i granata dalla quarta alla sesta giornata di andata toccherà giocare sempre di sera: domenica 22 settembre alle 21:00, e non più il 21 in occasione di San Matteo, la squadra di Ventura farà visita al neopromosso Trapani, mercoledì 25 invece turno infrasettimanale all’Arechi contro il Chievo Verona in programma sempre allo stesso orario, infine domenica 29 settembre trasferta a Livorno con fischio d’inizio previsto anche questa volta alle 21:00.

