Salernitana, Billong in infermeria e il polacco Dziczek già in città

di Enrico Vitolo

Inizia con una brutta notizia la prima vigilia di campionato per Gian Piero Ventura e la sua Salernitana. Per l'esordio di sabato pomeriggio allo stadio Arechi contro il Pescara, il neo tecnico dei granata dovrà rinunciare molto probabilmente a Billong. Il centrale difensivo si è fermato a causa di un problema alla caviglia, al suo posto spazio a Migliorini che ritroverà dunque una maglia da titolare che sembra ormai aver perso a discapito proprio del francese. Sempre nel reparto arretrato mancherà anche Mantovani che continua nel lavoro differenziato per cercare di recuperare nel giro di qualche settimana dall'infortunio rimediato ancor prima dell'inizio del ritiro estivo. Intanto è arrivato a Salerno il polacco Patryk Dziczek: acquistato dalla Lazio nelle ore scorse, il playmaker dell'Under 21 della sua nazione firmerà a breve per un anno con la formula del prestito per la Salernitana e da lunedì si aggregherà ufficialmente con I suoi nuovi compagni.

