Salernitana al bivio: in bilico i rinnovi di Menichini e Fabiani

di Enrico Vitolo

Due rinnovi ma tanti punti interrogativi. Ancora oggi. Sembrava tutto fatto, ma qualche dubbio va ancora spazzato via dalla Salernitana. Sono ore frenetiche in casa granata, quelle decisive per iniziare a programmare concretamente la prossima stagione. Dopo aver scelto il ritiro estivo, ora la proprietà dovrà decidere ufficialmente il nome dell’allenatore e del direttore sportivo. Proprio la scelta di San Gregorio Magno potrebbe aver creato qualche frizione con Leonardo Menichini che, allo stesso tempo, non sembra convincere del tutto come allenatore di una squadra chiamata a lottare per i vertici durante il prossimo campionato.



Il nome di Marco Baroni è quello che piace di più alla Salernitana, ma da tempo. Piace anche ad Angelo Fabiani che deve però prima capire se la sua avventura in granata proseguirà. Il club sembra intenzionato a prolungare l’accordo, visti soprattutto i rapporti personali, ma qualche piccolo dubbio da parte di entrambi persiste ancora. Il tempo però scorre via e le decisioni non possono più essere rinviate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA