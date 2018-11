Salernitana: Bocalon raggiunta quota 100 gol tra i professionisti

di Enrico Vitolo

All’inizio della stagione, per molti, sembrava potesse essere soltanto l’ultimo nelle gerarchie offensive, ed invece settimana dopo settimana Riccardo Bocalon è diventato un perno imprescindibile della Salernitana di Colantuono. I primi segnali in avvio di campionato tra Palermo e Lecce, poi spazio alle conferme nelle ultime settimane tra Crotone e Livorno. E così in un attimo è diventato lui il vero bomber tanto invocato in questi mesi, quattro gol dopo dieci giornate che hanno aiutato i granata a scalare diverse posizioni in classifica. Un bottino, quello personale, che è incrementato dopo il turno infrasettimanale di martedì sera, ma contro i toscani Bocalon ha fatto molto di più di due semplici gol: spazio infatti alla prima rete stagionale allo stadio Arechi, alla prima doppietta e soprattutto al 100esimo gol tra i professionisti.

