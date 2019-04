Salernitana, attacco a pezzi: Calaiò assente anche a La Spezia

di Enrico Vitolo

Si ritorna immediatamente in campo. Quest’oggi rifinitura e partenza alla volta di La Spezia per la Salernitana che martedì sera sarà impegnata all’Alberto Picco nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Per la trasferta di domani Gregucci recupera l’attaccante Jallow, che rientra dopo il turno di squalifica scontato contro il Venezia, e anche il difensore Perticone. Decisamente più numerosi, invece, sono i mancati rientri: l’assenza più pesante sarà quella di Emanuele Calaiò che continua ad accusare fastidi al polpaccio infortunatosi a Livorno. Non convocati neppure Schiavi, Bernardini, Di Gennaro e Lopez, con quest’ultimo che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo di serie B. Possibile, quindi, l’esordio dal primo minuto di Memolla, mentre in attacco Rosina potrebbe agire alle spalle di Djuric.

© RIPRODUZIONE RISERVATA