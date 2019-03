Salernitana: Calaiò e Di Tacchio sono di nuovo in gruppo

di Enrico Vitolo

Pericolo scampato. Quest’oggi Emanuele Calaiò e Francesco Di Tacchio sono ritornati ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo confermando così la loro disponibilità per la trasferta di sabato pomeriggio a Livorno. Notizie importanti arrivano anche da Bernardini e Perticone che hanno finalmente smaltito i rispettivi acciacchi fisici e sono ritornati a disposizione di mister Gregucci. Entrambi, però, si accomoderanno in panchina al fianco del loro allenatore, chi invece non sa ancora se potrà essere presente nella lista dei convocati è Valerio Mantovani che quest’oggi ha lavorato ancora a parte ma intanto il recupero sembra essere arrivato quasi alla conclusione. Non può dire la stessa cosa Raffaele Schiavi che, insieme a Volpicelli, ha dovuto rinunciare al ritiro di San Gregorio Magno a causa della lesione muscolare rimediata una decina di giorni fa in allenamento.

