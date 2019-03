Salernitana in emergenza: Calaiò salta il Venezia

di Enrico Vitolo

Le sensazioni degli ultimi giorni sono diventate certezze questo pomeriggio, Emanuele Calaiò non sarà disponibile per la gara contro il Venezia. L’arciere, causa il problema al polpaccio rimediato prima della sosta, non è stato inserito nell’elenco dei convocati, così come Perticone, Schiavi, Bernardini e Di Gennaro (quest’ultimo potrebbe essere convocato per la trasferta di La Spezia di martedì prossimo). Buone notizie, invece, da parte di Mantovani che sabato pomeriggio sarà regolarmente a disposizione di Gregucci che dovrà però rinunciare allo squalificato Jallow. Scelte, dunque, obbligate per il tecnico dei granata che punterà sul 4-4-1-1 con Pucino, Migliorini, Gigliotti e Lopez in difesa, Casasola, Di Tacchio, Akpa Akpro e D. Anderson a centrocampo, mentre Mazzarani si posizionerà alle spalle dell’unica punta Djuric.

