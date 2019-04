Salernitana: Calaiò e Schiavi convocati per il Cittadella

di Enrico Vitolo

Ora c’è anche l’ufficialità, Emanuele Calaiò e Raffaele Schiavi tornano a disposizione di mister Gregucci. Il tecnico della Salernitana, dopo la rifinitura svolta questo pomeriggio, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di sabato pomeriggio contro il Cittadella allo stadio Arechi e al suo interno ha inserito anche l’attaccante siciliano e il difensore campano. Entrambi, però, dovrebbero partire dalla panchina. Non mancano comunque, come da tradizione, gli assenti anche per la gara del prossimo week-end, restano infatti a casa: Bernardini (per lui la stagione sembra essere già finita), Di Gennaro (la rottura con il club è ormai totale), Akpa Akpro (squalificato dal giudice sportivo) e Volpicelli. Capitolo tifosi, sono appena 898 i biglietti venduti ad appena ventiquattro ore dal fischio d'inizio.

