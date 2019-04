Salernitana: Calaiò e Schiavi pronti per il Cittadella

di Enrico Vitolo

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato, ancora qualche giorno e poi la Salernitana tornerà a giocare in campionato dopo il turno di sosta forzato. Per la fondamentale sfida contro il Cittadella in programma sabato pomeriggio allo stadio Arechi, torneranno a disposizione Emanuele Calaiò e Raffaele Schiavi. Entrambi, però, molto probabilmente si siederanno in panchina al fianco di mister Gregucci che sembra propenso ad affidarsi nuovamente al 4-2-3-1 con Djuric unica punta. Non mancano, comunque, i ballottaggi: in difesa Perticone e Mantovani si contendono il ruolo di partner di Migliorini, a centrocampo duello a distanza tra Odjer e Minala, mentre in attacco il dubbio principale è quello legato al trequartista con Rosina che al momento sembra essere leggermente in vantaggio su A. Anderson.

