Salernitana, al via la campagna: aumentano i prezzi abbonamenti

di Enrico Vitolo

L’attesa è finita per i tifosi, la Salernitana ha infatti finalmente annunciato tutti i costi relativi alla campagna abbonamenti per la stagione 2019-20. Dal 5 al 9 agosto dalle ore 9:00 alle 12:30 e dal 19 al 23 agosto dalle ore 15:00 alle 19:00 sarà possibile acquistare l’abbonamento cartaceo presso i botteghini dello stadio Arechi, stesso discorso anche per l’abbonamento digitale che sarà però disponibile da quest’oggi anche presso tutti i punti vendita autorizzati Listicket. Il carnet sarà disponibile per 17 gare su 19 previste dal calendario di serie B.



Rispetto alla scorsa stagione la Salernitana ha deciso di far lievitare leggermente i prezzi: curva sud a 135€, distinti a 240€, tribuna azzurra a 330€, tribuna verde 420€ e tribuna rossa vip a 520€. I ridotti sono destinati alle donne, agli under 14 (nati a partire dal 5 agosto 2005) e agli over 65 (nati entro il 31 agosto 1954). Tariffa simbolica, invece, per i diversamente abili con invalidità certificata pari o superiore al 90% che pagheranno in tribuna soltanto 15€ (65€ per l’accompagnatore). Infine spazio all’offerta “Family Pack” riservata a un nucleo familiare composto da almeno 3 persone che pagherà 210€ nei distinti e 300€ in tribuna azzurra.

