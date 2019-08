Salernitana, Capuano e Heurtaux i nomi nuovi per la difesa

di Enrico Vitolo

Ancora due pedine, quelle che ha chiesto Gian Piero Ventura per completare una volta e per tutte il pacchetto arretrato. In attesa di capire la posizione di Perticone, da inizio estate messo fuori rosa in attesa di una collocazione in un altro club che di fatto non è mai stata perfezionata, la Salernitana sta valutando diversi profili per rinforzare la difesa. Tra questi ci sono anche quelli del centrale mancino Marco Capuano del Frosinone e del centrale destro Thomas Heurtaux attualmente svincolato dopo l’esperienza non esattamente positiva vissuta in Turchia con l’Ankaragucu (club nel quale ha militato per qualche mese anche Cerci). Sul taccuino del direttore sportivo Fabiani restano anche l’albanese Dermaku del Parma, che vorrebbe però tenerlo almeno fino a gennaio prossimo, e lo sloveno Rajkovic ancora alla ricerca di una squadra dopo il fallimento del Palermo.

