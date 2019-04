Salernitana, la carica di Gregucci: «Rifacciamo l'impresa di Palermo»

di Eugenio Marotta

Il (poco) tempo delle riflessioni. A un giorno dall'anonimo pareggio con il Venezia e a 24 ore dal match con lo Spezia, Gregucci tiene un discorso alla squadra e pensa pure a un nuovo cambio di atteggiamento tattico per sopperire all'assenza dello squalificato Lopez sulla corsia di sinistra. Con ordine. Ieri mattina, la Salernitana si è ritrovata sul manto erboso del Mary Rosy per riprendere la preparazione in vista della trasferta di domani sera in terra ligure, nel turno infrasettimanale del torneo cadetto.



I giocatori impegnati con i lagunari hanno effettuato un lavoro defaticante, mentre il resto della truppa ha fatto alcune partitelle a ranghi misti. Alla ripresa c'era anche il direttore generale Fabiani, ferocemente contestato dalla tifoseria sabato scorso al pari della stessa proprietà. Il dirigente si è limitato a far sentire la sola presenza al gruppo. A parlare invece, è stato Gregucci. Il trainer granata ha tenuto un breve discorso al gruppo prima della ripresa. Dopo avere analizzato il match con il Venezia si è passati gioco forza a parlare della gara con lo Spezia in programma domani sera al Picco. Radio marciapiede gracchia di un Greg categorico: il tecnico pare si sia detto certo che la Salernitana ha nelle corde la possibilità di alzare bandiera corsara contro l'undici di Marino. «A La Spezia possiamo vincere», questo in sintesi il succo del suo pensiero. Fin troppo evidente che Gregucci stia provando a motivare il gruppo anche e soprattutto dal punto di vista del morale. Un po' sulla falsariga di quanto fatto alla vigilia della trasferta di Palermo, tanto per intenderci. Al Barbera le previsioni dell'allenatore si rivelarono felici e azzeccate.



