Salernitana, il Carpi potrebbe soffiare Palombi ai granata

di Enrico Vitolo

Mentre Rodriguez potrebbe salutare già a gennaio e Bocalon viene corteggiato con insistenza dai club di Lega Pro, la Sambenedettese su tutti, la Salernitana è a lavoro per capire come rinforzare il reparto offensivo. Massimo Coda è stato un sogno accarezzato solo per un attimo, lui vorrebbe restare a Benevento ma intanto il Parma spinge per acquistarlo, mentre la trattativa con Simone Palombi rischia di saltare anche questa volta. L’attaccante scuola Lazio, con trascorsi alla Ternana, vorrebbe infatti accettare la proposta del Carpi perché convinto di poter avere maggiori chance rispetto ad un eventuale approdo alla Salernitana dove di fatto la concorrenza sarebbe decisamente maggiore. Lotito però, nonostante le richieste anche di Brescia, Avellino e Venezia, vorrebbe portare il suo gioiellino in granata. Per il momento, dunque, tutto resta in stand-by, ma la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Nel frattempo Colantuono attende i rinforzi.

