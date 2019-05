Salernitana, Casasola aspetta la chiamata della Lazio

di Enrico Vitolo

La stagione non è ancora conclusa ma per Tiago Casasola l’esperienza in maglia granata può dirsi invece già terminata. Tante le questioni che hanno inciso sul futuro dell’argentino. La prima è quella legata al contratto con la Salernitana, un contratto che a luglio prossimo scadrà ufficialmente dopo un anno e mezzo vissuto in maglia granata. La seconda alla volontà della Lazio di voler concedere all’esterno sudamericano una chance in serie A, per lui infatti è pronto un posto in occasione del prossimo ritiro estivo durante il quale lo staff biancoceleste dovrà valutare se inserirlo definitivamente all’interno dell’organico. La terza, infine, al legame con la piazza che sembrarsi essersi rovinato dopo la gara interna persa con il Cosenza, il gesto di Casasola di abbandonare la squadra durante il “confronto” con una parte della tifoseria non è certamente passato inosservato.

