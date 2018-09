Salernitana, sorpresa Casasola: è l’esterno di B che crossa di più

di Enrico Vitolo

E pensare che fino a qualche tempo fa era solo e soltanto un difensore centrale, poi è arrivata la svolta. A sorpresa. A Trapani si è infatti scoperto esterno di destra, mentre a Salerno si è consacrato in un ruolo che inizia davvero a calzargli sempre meglio. La conferma arriva soprattutto dai numeri, dopo cinque giornate di campionato l’argentino della Salernitana, insieme a Jelenic del Carpi che ha giocato però una gara in più, è l’esterno che ha crossato maggiormente in questa prima parte di stagione: sono addirittura 24 i cross fin qui effettuati da Casasola (una media di 6 a partita). Anche per questo motivo, oltre a quelli tattici, Colantuono preferisci affidarsi costantemente al sudamericano che soltanto martedì sera contro l’Ascoli ha potuto rifiatare. Prima del turno infrasettimanale contro i marchigiani, Casasola aveva infatti giocato da titolare tutte le 26 partite disputate fin dal suo arrivo alla Salernitana.

