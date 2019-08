Salernitana, Castiglia al Padova e Pucino vicino alla cessione

di Enrico Vitolo

In attesa di conoscere il calendario della prossima stagione, questa sera ad Ascoli spazio al sorteggio, la Salernitana continua a lavorare costantemente sul fronte mercato. Del resto le operazioni da portare a termine sono ancora diverse: ma aspettando quelle ine entrata, si muove qualcosa in uscita. La prima novità di giornata riguarda la cessione in prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni di Luca Castiglia al Padova dove, tra gli altri, il centrocampista troverà un altro ex granata come Gabionetta. La seconda invece, che rappresenta anche quella più importante e per certi versi sorprendente, riguarda Raffaele Pucino a cui la società proverà a trovare una sistemazione nei prossimi giorni. Club e staff tecnico hanno deciso di dividersi da uno dei capitani del recente passato che non sembra infatti fare al caso di Ventura nel suo centrocampo a cinque.

