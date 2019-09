Salernitana, Cerci fa le prove per il derby: doppietta in amichevole

di Enrico Vitolo

Aspettando il derby con il Benevento, la Salernitana è tornata in campo questo pomeriggio ma esclusivamente per disputare un’amichevole in famiglia con la formazione Primavera. 4-0 il punteggio finale del test disputato al Mary Rosy e che ha permesso a Gian Piero Ventura di concedere minuti utili soprattutto a Cerci schierato inizialmente con i baby e poi nella ripresa con indosso la maglia della prima squadra. L’ex Verona ha risposto subito presente con una doppietta realizzata nei secondi quarantacinque minuti di gioco proprio come il suo partner Gondo. Prima uscita in maglia granata anche per Pinto, soltanto lavoro differenziato invece per Heurtaux che ha saltato l’amichevole insieme ai sei infortunati Mantovani, Billong, Akpa Akpro, Lombardi, Kiyine e Giannetti.

