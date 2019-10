Salernitana: Cicerelli in forse per Venezia, Billong vicino al rientro

di Enrico Vitolo

Sono ore importati per Emanuele Cicerelli, quelle nelle quali arriverà il responso definitivo dello staff medico granata. L’esterno di San Giovanni Rotondo continua a convivere con i problemi al polpaccio che di fatto l’hanno costretto negli ultimi dieci giorni a un lavoro differenziato, ed ecco perché la sua presenza sabato pomeriggio a Venezia continua ad essere in forte dubbio. Intanto Ventura non può far altro che aspettare, studiando però la possibile alternativa (Firenze o Lombardi?). Buone notizie, invece, sembrano arrivare dal difensore Billong che la settimana prossima dovrebbe finalmente rientrare dalla Francia per iniziare gradualmente a lavorare con il resto del gruppo. L’infortunio alla caviglia, rimediato prima della gara di esordio con il Pescara, sembra stia per diventare ufficialmente un vecchio ricordo.

