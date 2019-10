Salernitana, Cicerelli secondo assistman

di Enrico Vitolo

Al terzo tentativo Emanuele Cicerelli è riuscito finalmente a conquistare tutto e tutti, compreso la maglia da titolare, mettendo così nel dimenticatoio quello che non è mai accaduto nelle scorse stagioni. Voglia, dribbling e assist, non è mancato quasi nulla in questo avvio di campionato. Forse i gol, ma per quello probabilmente ci sarà tempo in futuro. Intanto l’esterno granata i gol li sta facendo fare ai suoi compagni di squadra, dopo sette giornate sono 2 gli assist personali: il primo servito a Firenze in occasione della trasferta di Cosenza, il secondo a Migliorini allo scadere del primo tempo di Livorno. Meglio di lui in Serie B solamente Ninkovic dell’Ascoli arrivato a quota 3. Ma la sfida a distanza è appena cominciata, prima però di tentare la rimonta Cicerelli dovrà smaltire il risentimento muscolare accusato contro il Frosinone che non gli ha permesso di allenarsi per tutta la settimana. Lunedì mattina, in occasione della ripresa, si saprà qualcosa in più sulla sua presenza a Venezia che allo stato attuale non dovrebbe essere in discussione.

