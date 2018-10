Salernitana: Colantuono aspetta i gol di Castiglia

di Enrico Vitolo

Cinque reti tra le amichevoli estive, la Coppa Italia e l’inizio del campionato, dopodiché un vero e proprio digiuno. Anche un po' preoccupante. Perché per chi è abituato a segnare con una certa frequenza, anche se di mestiere non fa l’attaccante, non trovare il gol per cinque partite consecutive fa indubbiamente un certo scalpore. Ma il problema più grande, almeno al momento, non sono le reti che non arrivano più con una certa frequenza, bensì le occasioni negli ultimi metri di campo che stanno diminuendo di giornata in giornata. L’ultimo centro di Luca Castiglia, centrocampista con licenza di far gol, è datato addirittura 2 settembre, quando al Via del Mare contro il Lecce chiuse la sfida sul definitivo 2-2. Prima di quel timbro l’ex Pro Vercelli si era ripetuto per tre volte nelle amichevoli precampionato (Salernitana B, Reggina, Mopoli) e per una volta in Coppa Italia (Rezzato). Ora però, viste soprattutto le difficoltà degli attaccanti, la Salernitana ha assoluto bisogno del suo bomber di scorta.

