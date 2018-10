Salernitana, rimpianti Colantuono: «Meritavamo due punti in più»

di Enrico Vitolo

Torna a parlare Stefano Colantuono, lo fa alla vigilia della gara con il Perugia che dovrà però guardare lontano dalla sua squadra a causa della squalifica rimediata dopo la trasferta di Cremona: «Mi dispiace non poterci essere, mi dà fastidio perché vorrei essere sempre d’aiuto ai ragazzi. Dove vedrò la partita? Magari in elicottero», ha detto scherzando in conferenza stampa il tecnico della Salernitana che si è poi soffermato sul prossimo avversario: «Affronteremo una squadra di livello, sarà un impegno arduo come sempre – dice Colantuono -. La Serie B è molto equilibrata, ci sono sempre partite tirate e quella di domenica sarà una di queste. Il Perugia è una buona squadra, viene da un paio di campionati di vertice. Credo che anche all’Arechi riproporranno la difesa a quattro, in più hanno tanti giocatori che possono fare la differenza. Il nostro modulo? Ci saranno soltanto delle piccole sfumature rispetto alle precedenti uscite».

