Salernitana, Colantuono: «Ottima prova, gara decisa dagli episodi»

di Enrico Vitolo

Altra prestazione positiva, seppur in parte, ma altri tre gol subiti. Soprattutto altra sconfitta, la seconda in tre partite per Stefano Colantuono che dopo Foggia deve masticare amaro anche al termine della sfida con la capolista Palermo: “Ma la gara del Barbera è stata decisa solo dagli episodi, a dir la verità anche molto strani. Dal punto di vista del gioco la nostra è stata un’ottima prestazione, siamo stati superiori a tratti al Palermo anche con l’uomo in meno. Abbiamo perso due partite incredibili – il parere del tecnico della Salernitana -, avessimo portato a casa quattro punti non avremmo rubato nulla. Il campionato di B è molto seguito ed ha tanto interesse, serve la tecnologia ma a prescindere dall’episodio del gol fantasma di Bocalon. Dal campo non si è visto, dal replay sembra gol. Ci fosse stata la tecnologia, saremmo stati tutti più tranquilli e sereni. Basta poco per evitare polemiche, averla non sarebbe male. Il Palermo fin qui ha fatto meglio degli altri, ma oggi non s’è vista la differenza tra noi e loro. Abbiamo fatto sempre noi la partita anche con l’uomo in meno, ma siamo stati ingenui negli episodi”.

