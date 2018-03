Salernitana, Colantuono al top: «Derby, vittoria Importantissima»

di Enrico Vitolo

Un finto silenzio stampa, difficile spiegarlo in modo differente. La Salernitana, infatti, continua a non parlare con i media locali ma lo fa esclusivamente con Sky dando il lasciapassare, come già accaduto ad Ascoli, soltanto a Stefano Colantuono: “Abbiamo vissuto un periodo di grande sofferenza e quella conquistata oggi è una vittoria importantissima, con l’auspicio che possa cominciare per noi un campionato migliore – il pensiero del tecnico dei granata -. Purtroppo la crisi era solo di risultati perché anche quando non sono arrivati i punti la prestazione c’è sempre stata. Oggi siamo soddisfatti perché abbiamo vinto contro un avversario difficile e questo ci darà sicuramente grande fiducia. Dobbiamo migliorare nella consapevolezza nei nostri mezzi ed essere più precisi nel giro palla. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi perché la partita di oggi era molto sentita e non era assolutamente semplice vincere. Adesso ci attende una gara difficilissima contro una squadra allestita per vincere il campionato, ma siamo consapevoli di poter andare a Frosinone per fare la nostra partita”.

