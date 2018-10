Salernitana, Colantuono punta alle 600 panchine tra i prof

di Enrico Vitolo

Due partite per provare, chissà, ad avvicinarsi ulteriormente al primo posto in classifica con la sua Salernitana e festeggiare quota 600 panchine tra i professionisti. Soltanto altre due gare infatti, quelle con il Perugia all’Arechi e il Crotone allo Scida, e poi Stefano Colantuono potrà sorridere per essere riuscito a raggiunge un traguardo personale importante nonché gratificante: 228 sono le panchine totalizzate in serie A, 268 in serie B e appena 43 in Lega Pro (215 le vittorie, 153 i pareggi e 171 le sconfitte). Intanto dopo la trasferta di Cremona dello scorso weekend, Colantuono ha rafforzato ulteriormente il suo legame con i granata e punta sempre di più al record di partite consecutive disputate in campionato alla guida della Salernitana nel corso della gestione Lotito/Mezzaroma. Dopo l’ultimo turno sono diventate 33 le gare, altre 12 e poi potrà scavalcare il collega Bollini.

