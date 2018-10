Salernitana, Colantuono si affida al recupera palloni Akpa Akpro

di Enrico Vitolo

Via il trequartista e dentro di nuovo il recupera palloni Akpa Akpro (è nella top ten del torneo cadetto). Per la delicata e importante trasferta di Crotone di domenica sera sembra pronto non solo il cambio di modulo ma anche di interpreti da parte di Stefano Colantuono. Allo Scida, infatti, dovrebbe quasi certamente ritrovare spazio nell’undici titolare Akpa Akpro, un posto che di fatto dal termine della scorsa stagione ad oggi è sempre stato suo. Nelle ultime dodici giornate di campionato (quattro del 2017-18 e otto del 2018-19) l’ivoriano è sceso in campo per nove volte dal primo minuto di gioco (in panchina quest’anno contro Verona, Cremonese e Perugia). Una crescita costante che ha messo definitivamente nel dimenticatoio gli ultimi infortuni (dall’inizio del 2016 non disputava una striscia così lunga di partite) e che gli hanno permesso di diventare un perno fondamentale della Salernitana.

