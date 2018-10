Salernitana, Colantuono ritrova D. Anderson e Perticone

di Enrico Vitolo

Si ritorna a parlare nuovamente di campionato, si ritorna quindi a parlare nuovamente anche di convocati in casa Salernitana. Per la trasferta di sabato pomeriggio a Cremona, fischio d’inizio alle ore 15:00, Stefano Colantuono ha inserito nell’elenco dei calciatori disponibili anche Djavan Anderson e Romano Perticone (Di Gennaro unico assente). L’olandese e il difensore centrale hanno finalmente smaltito i rispettivi acciacchi fisici, trauma cranico nel primo caso e problema alla spalla nel secondo, ma nel prossimo turno di serie B siederanno comunque in panchina al fianco del proprio allenatore. Allo stadio Zini, infatti, spazio alla formazione che ha battuto il Verona nell’ultima giornata, l’unico dubbio riguarda il ruolo di mezzala destra dove sono in ballottaggio Odjer e Akpa Akpro. Al fianco della squadra granata ci saranno quasi 800 tifosi presenti nel settore ospite.

