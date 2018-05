Salernitana, Colantuono ritrova Vitale ma rinuncia a Kiyine

di Enrico Vitolo

Ultime convocazioni della stagione per Stefano Colantuono, quelle che questo pomeriggio il tecnico dei granata ha comunicato dopo la rifinitura svolta al campo Volpe. Per la sfida di venerdì sera all’Arechi contro il Palermo mancheranno gli infortunati Bernardini e Pucino, ma anche Asmah (che non farà quindi il suo esordio in campionato) e Della Rocca che di fatto resta in “punizione” esattamente come Zito e Adamonis che assisteranno alla gara con il Palermo dalla tribuna. A loro poi, un po' a sorpresa, bisogna aggingere anche Kiyine la cui assenza non è stata motivata da parte della Salernitana (intanto è ufficiale la sua esclusione dai 23 della Nazionale del Marocco che disputeranno il Mondiale). Rientra, invece, nell’elenco Luigi Vitale dopo l’esclusione della settimana scorsa, convocato anche Rosina nonostante l’affaticamento muscolare accusato negli ultimissimi giorni. Per la gara conclusiva dell’anno Colantuono ha abolito il ritiro e consentirà quindi alla squadra di rientrare nelle rispettive abitazioni.

