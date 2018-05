Salernitana, Colantuono spinge per l’ingaggio di Memushaj

di Enrico Vitolo

Tanti nomi utili ed un vero top player: Ledian Memushaj. È lui, come già accaduto a gennaio scorso, il grande obiettivo di Stefano Colantuono e della Salernitana. Il tecnico granata, infatti, è tornato immediatamente alla carica per il centrocampista del Benevento che, nonostante un contratto in scadenza nel 2020, potrebbe davvero lasciare i sanniti a luglio prossimo. L’ingaggio del calciatore albanese è indubbiamente un ostacolo importante da superare, ma i granata sono pronti a fare uno sforzo sostanziale per assicurarsi nel 2018-19 uno dei migliori centrocampisti del campionato di serie B. Reduce da due tornei di serie A, 17 presenze con il Benevento e 36 con il Pescara, Memushaj nell’ultima stagione vissuta tra i cadetti (2015-16) fu uno dei principali trascinatori proprio degli abruzzesi di Massimo Oddo con ben 11 gol realizzati.

