Salernitana: il Consiglio direttivo di B salva i granata

di Enrico Vitolo

Clamoroso. Dopo la notizia della retrocessione del Palermo, il Consiglio direttivo di serie B ha comunicato che la Salernitana e il Venezia sono ufficialmente salve e non dovranno quindi disputare i playout. Si giocheranno regolarmente invece i playoff con l’inserimento del Perugia al posto dei rosanero, segue il comunicato emesso pochi minuti fa: “Il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B, riunito in data odierna, vista la sentenza pubblicata il 13 maggio 2019 del Tribunale Federale Nazionale, immediatamente esecutiva, relativa all’U.S. Città di Palermo, ha deliberato all’unanimità di procedere con le partite dei playoff con le date già programmate lo scorso 29 aprile. In conformità al suddetto dispositivo procede al completamento delle retrocessioni, di cui tre già avvenute sul campo in data 11 maggio 2019 (Foggia, Padova, Carpi) e la quarta (Palermo) decisa dalla Giustizia sportiva”.

