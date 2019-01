Salernitana, contatti con Dramè e Manneh

di Enrico Vitolo

I giorni passano ma per gli annunci bisogna continuare ad aspettare. Per intenderci un po' come da tradizione. Intanto la Salernitana è sempre a lavoro per cercare di individuare i rinforzi giusti da affidare a mister Gregucci. Nelle ultime ore sono spuntate due nuove piste. La prima porta al terzino sinistro Boukary Dramè attualmente svincolato dopo la brevissima avventura vissuta in forza alla Spal in serie A, sul mancino senegalese è interessato anche il Cittadella. La seconda, invece, porta all’esterno offensivo Kalifa Manneh che in questa stagione si sta mettendo in mostra con la maglia del Catania in Lega Pro. Ma le attenzioni del direttore sportivo Fabiani sono rivolte anche alle cessioni. La Sicula Leonzio è in vantaggio sul Rieti per Odjer, mentre la Juve Stabia insiste per Vitale.

