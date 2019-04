Salernitana, difesa a pezzi: col Carpi out Mantovani e Perticone

di Enrico Vitolo

Saranno quattro gli assenti in casa Salernitana per la sfida di sabato pomeriggio contro il Carpi: ai già noti Bernardini e Di Gennaro si aggiungono alla lista non solo Perticone, già out da qualche giorno, ma anche il compagno di reparto Mantovani che proprio in occasione della rifinitura svolta quest’oggi al Mary Rosy ha dovuto alzare bandiera bianca in vista dell’impegno dell’Arechi. Torna invece tra i convocati, dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Brescia, il centrocampista Joseph Minala che dovrebbe però accomodarsi in panchina. In chiave formazione sembra ormai certa la scelta del 3-4-1-2 da parte di Gregucci con Rosina che resta in leggero vantaggio su A. Anderson e Mazzarani per il ruolo di trequartista. Qualche dubbio anche in difesa dove potrebbe ritrovare spazio Schiavi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA