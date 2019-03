Salernitana, contro il Venezia sarà deserto sugli spalti

di Enrico Vitolo

Tutto è cominciato due settimane fa poco giorni prima della trasferta di Livorno quando la curva sud annunciò che sin dalla gara casalinga con il Venezia l’Arechi sarebbe stato disertato. Ed effettivamente così sarà sabato pomeriggio. Ma non solo nel settore più caldo dello stadio: “Sabato si diserta per protesta” – ha fatto sapere il CCSC – “Si protesta per insufficiente programmazione, per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’anno del centenario e per la scarsa considerazione della tifoseria della Salernitana se non vera e propria offesa al suo passato”. Con l’assenza anche dei gruppi Generazione Donato Vestuti, Gli Amici della Salernitana, Granata Group Center e Club Mai Sola sembra facile ipotizzare che nel prossimo week-end si toccherà il picco più basso dell’era Lotito/Mezzaroma. A due giorni dal fischio d’inizio sono appena poco più di 500 i tagliandi staccati.

