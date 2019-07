Salernitana, in Coppa Italia debutto contro Catanzaro o Casertana

di Enrico Vitolo

Sarà derby, forse, nel secondo turno di Coppa Italia per la Salernitana. Mentre dalle parti di Cava de’ Tirreni tutti speravano nella super sfida contro i cugini granata, alla fine il sorteggio della manifestazione tricolore ha messo invece potenzialmente di fronte alla squadra di Ventura la Casertana del neo allenatore Ciro Ginestra. I falchetti sfideranno il prossimo 4 agosto in trasferta il Catanzaro, la vincente della sfida in questione se la vedrà poi l’11 agosto proprio contro la Salernitana. Da calendario la sfida del secondo turno si dovrà disputare all’Arechi in notturna, ma non si è esclude (come già accaduto in passato) che il club granata chieda l’inversione di campo a causa delle non perfette condizioni del terreno di gioco dello stadio di via Allende. In caso di successo nella gara d’esordio in Coppa Italia, la Salernitana sfiderà il 18 agosto in trasferta al Via del Mare il Lecce.



