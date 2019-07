Salernitana: alla corte di Ventura anche Giannetti e Lombardi

di Enrico Vitolo

Continuano ad essere esaudite le richieste di Gian Piero Ventura, dopo le prime ufficialità annunciate nei giorni scorsi la Salernitana ha definito nelle ultime ore gli ingaggi dell’esterno Cristiano Lombardi e dell’attaccante Niccolò Giannetti. I due quest’oggi sono arrivati a Salerno ed hanno svolto le visite mediche di rito, poi dritti verso il ritiro di Sam Gregorio Magno per aggregarsi al resto della squadra ed iniziare così la nuova avventura. L’ex Venezia, di proprietà della Lazio, cercherà a Salerno la definitiva consacrazione dopo aver messo in mostra nelle ultime due stagioni soltanto a sprazzi le sue enorme qualità. Arriva a titolo definitivo, invece, l’attaccante ormai ex Cagliari e nell’ultimo campionato protagonista con la maglia del Livorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA