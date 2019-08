Tegola Salernitana, out Giannetti e Ventura lancia Djuric: «Gioca lui»

di Enrico Vitolo

A Cosenza senza il suo bomber Giannetti, la vigilia della seconda di campionato non inizia nel migliore dei modi per la Salernitana che, oltre a Cerci, Billong e Lombardi, perde il suo attaccante a causa di un problema muscolare: “«hi è convocato è in grado di giocare, ma come e quando lo dobbiamo verificare – ha detto in conferenza stampa Gian Piero Ventura - Non c’è Giannetti, probabilmente giocherà Djuric dall’inizio. Ha lavorato tantissimo, si è calato nella parte e secondo me è giusto dargli la possibilità: per lui e per noi». Anche perché dopo sabato mancheranno solamente due giorni al termine del calciomercato: «Spero non sia chiuso. Abbiamo preso Dziczek (convocato per Cosenza, ndr), ma mancano ancora due persone. Attendo un altro rinforzo di sostanza».



Intanto c’è da pensare al campionato: «Sabato scorso abbiamo fatto una buona partita, ma siamo ancora al 50% - ribadisce il tecnico dei granata - Ci sono ancora tanti margini di miglioramento. Cosenza è una gara ostica, non ci faranno giocare come vogliamo noi. Faremo delle verifiche importanti, ottenere un risultato importante aggiungerebbe un 10% sul nostro valore»”.



La chiosa, poi, è rivolta a Perticone e Rosina, ed anche questa volta Ventura non si nasconde dietro un dito: «A scanso di equivoci, preferisco dire la mia: Perticone l’ho avuto quando era giovane, mi sono chiesto fra me e me: come mai non era arrivato in ritiro? Mi hanno detto che ci sono alcune dinamiche. La sua presenza non mi crea alcun problema. Con questo non vuol dire aver reintegrato a pieno regime. Ha ambizione di andare a giocare. Come Rosina».

