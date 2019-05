Salernitana-Cosenza senza Pucino ma Gregucci ritrova Lopez e Djuric

di Enrico Vitolo

Subito in campo per iniziare a dimenticare Foggia e preparare nei minimi dettaglia la gara di domenica sera (ore 21) contro il Cosenza. All’Arechi andrà in scena la partita più importante della stagione, i novanta minuti che potrebbero permettere alla Salernitana di riuscire finalmente a conquistare la salvezza. Per la gara contro i calabresi mancherà Raffaele Pucino che verrà squalificato nelle prossime ore dal Giudice Sportivo di serie B, in dubbio invece la posizione di Perticone che continua ad allenarsi in disparte dal resto del gruppo. Per le buone notizie ci pensano Lopez e Djuric che dopo aver saltato la trasferta di Foggia per squalifica, nel prossimo weekend ritorneranno immediatamente a indossare la maglia da titolare.



Intanto per la penultima giornata di campionato la Salernitana ha deciso di abbassare nuovamente i prezzi dei biglietti: 6,5€ + 0,50€ di prevendita in curva sud, 11€ + 1€ di prevendita nei distinti, 13€ + 1€ di prevendita in tribuna azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA