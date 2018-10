Salernitana a Cremona con Schiavi: in dubbio Anderson e Perticone

di Enrico Vitolo

Schiavi si, Di Gennaro no, Anderson e Perticone forse. La settimana di Stefano Colantuono è cominciata così, provando a capire su chi potrà fare affidamento in vista della non semplice trasferta di Cremona di sabato pomeriggio. La notizia positiva è quella che riguarda il capitano Schiavi che ha smaltito l’affaticamento muscolare avvertito durante la gara con il Verona e sarà dunque regolarmente in campo per guidare il pacchetto difensivo. Niente da fare, a meno di clamorosi miglioramenti nelle prossime ore, per Di Gennaro che sarà così costretto a saltare la seconda partita consecutiva a causa del problema al flessore. Ancora dubbi, invece, per Anderson (trauma cranico) e Perticone (botta alla spalla) che stanno provando ad accelerare i tempi per entrare almeno nell’elenco dei convocati del prossimo week-end. In chiave formazione, Colantuono si affiderà nuovamente al 3-5-2 con Mantovani, Vitale, Akpa Akpro e Jallow pronti a scendere in campo dal primo minuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA