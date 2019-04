Salernitana, crisi infinita: da oggi squadra in ritiro a Baronissi

di Enrico Vitolo

Di nuovo in ritiro. Prima spazio all’allenamento mattutino al Mary Rosy, dopodiché la Salernitana partirà alla volta di Baronissi dove rimarrà in ritiro fino a martedì pomeriggio quando poi si dirigerà verso Foggia dove mercoledì disputerà la partita più importante della stagione. La sfida contro i rossoneri del salernitano Grassadonia sarà infatti decisiva per la permanenza dei granata in serie B, ed allora tutti nuovamente in ritiro per provare a preparare al meglio la terz’ultima gara della stagione. Gara che saranno costretti a saltare il terzino Lopez e l’attaccante Djuric che nelle prossime ore verranno fermati per un turno dal giudice sportivo del torneo cadetto, dovrebbe invece tornare a disposizione Migliorini, mentre verrà valutato nelle prossime ore Mantovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA