La Salernitana sfiora la vittoria: il Crotone pareggia solo nel finale

di Enrico Vitolo

Poteva essere la vittoria della definitiva svolta, ma nonostante il gol subito quasi allo scadere il pari di Crotone lascia più di un punto alla Salernitana. Rispetto alla gara con il Perugia trovano spazio nell’undici iniziale Odjer e Bocalon, con quest’ultimo che dopo appena cinque giri di lancette ha subito la prima occasione ma il suo pallonetto di testa (azione nata da angolo) finisce alto sopra la traversa. Al 18’ è nuovamente l’attaccante veneto il grande protagonista offensivo dei granata, questa volta segna ma il direttore di gara annulla il gol del vantaggio. La Salernitana, comunque, con personalità e carattere tiene il Crotone quasi costantemente nella sua metà campo, manca però il vero guizzo decisivo negli ultimi metri di campo nonostante un buon numero di tentativi: Casasola con un tiro-cross deviato da Cordaz, Mazzarani direttamente su calcio d’angolo, Jallow in contropiede prima e in rovesciata dopo. In più c’è anche un rigore chiesto con veemenza dalla Salernitana quando al 26’ Molina tocca il pallone con la mano. Ma niente da fare, si continua così a giocare con il Crotone che solo al 42’ da angolo si rende finalmente pericoloso con il colpo di testa di Sampirisi che non inquadra lo specchio della porta.



Proprio dalla bandierina la partita si blocca, ci pensa al 50’ Bocalon che sfrutta da vero uomo d’area di rigore lo stacco di Mantovani e porta così meritatamente in vantaggio la Salernitana. Il risultato cambia, ma anche la partita inizia a cambiare. Perché lo svantaggio sveglia i padroni di casa che, seppur con un po' di confusione, cambiano marcia ma senza mai rendersi davvero pericolosi per diversi minuti, al 55’ Vitale anticipa in maniera provvidenziale Budimir a due passi dalla porta, al 66’ l’attaccante calabrese ha il tempo per calciare ma spara alto. Nel mezzo i granata sfiorano il raddoppio sul cross di Casasola che viene deviato pericolosamente in angolo da Vasainen. E così tutto resta in bilico. Al 76’ rete del pareggio annullata, tre minuti più tardi invece Micai si distende e blocca il colpo di testa ravvicinato di Budimir che era già pronto a esultare. Ma il Crotone ormai è assoluto padrone del campo ed i palloni buttati nell’area di rigore si susseguono. Uno dietro l’altro. Il decisivo è quello di Martella scagliato all’85 e sul quale Simy anticipa tutti e con l’aiuto del rimbalzo porta il punteggio sull’1-1 e chiude la sfida dello Scida.

