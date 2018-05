Salernitana, da valutare il futuro di Alex e degli altri rientranti

di Enrico Vitolo

Non solo tanti prestiti in uscita, ma anche qualcuno in entrata. Come spesso accade nel calcio anche la Salernitana non si farà mancare nulla nelle prossime settimane, quando di fatto il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti ed alla base torneranno quei giocatori mandati a giocare nell’ultima stagione. Il primo nome è quello del portoghese Alex che rientrerà in granata dopo l’esperienza non esattamente esaltante vissuta con la Pro Vercelli, difficile che l’esterno resti alla corte di Colantuono ma il contratto dice scadenza 2020. Stesso destino attenderà anche il suo connazionale Roberto che ha segnato 9 gol in 32 partite disputate con l’Arouca nel campionato di serie B portoghese. A loro, poi, bisogna aggiungere anche Ahmed Kadi ed Emanuele Cicerelli, il primo nonostante la giovane età è riuscito a giocare 7 partite con l’Alessandria mentre il secondo ha sì giocato maggiormente con indosso la maglia del Pordenone ma non è stato in grado di mettere la propria firma sulla stagione. Infine c’è Rizzo, ma per il centrocampista bisognerà attendere il termine dei playoff di Lega Pro: se il Catania dovesse essere promosso in cadetteria il riscatto diventerà obbligatorio, in caso contrario rientrerà in granata.

