Salernitana, dalla Lazio arriva il difensore Karo

di Enrico Vitolo

Prova superata. Dopo essersi messo in mostra nella prima settimana di allenamenti nel ritiro di San Gregorio Magno, Andreas Karo ha conquistato ufficialmente la fiducia di Gian Piero Ventura. Il classe ‘96 arriva in prestito dalla Lazio per una stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Nottingham Forest, nel 2016 è stato acquistato dall’Apollon Limassol dove è rimasto fino al termine della scorsa stagione. Il roccioso difensore cipriota va dunque a rinfoltire il pacchetto arretrato che attualmente può fare affidamento su Migliorini e Gigliotti, oltre che su Pucino. Con Mantovani indisponibile per almeno un mese e mezzo, con Bernardini che ha già salutato e con Schiavi e Perticone in attesa di una collocazione, per la Salernitana non è certamente concluso qui il calciomercato in entrate nel reparto difensivo.

