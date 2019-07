Salernitana: dalla Lazio potrebbe arrivare Lombardi

di Enrico Vitolo

Una sinergia che prosegue senza intoppi, anzi che si rafforza sempre di più. In attesa di capire cosa accadrà con Tiago Casasola, Ventura infatti rivorrebbe l’argentino, la Lazio e la Salernitana continuano a parlare per capire quali operazioni poter definire durante il calciomercato. Il nome maggiormente al centro dell’attenzione è quello di Cristiano Lombardi, esterno offensivo ex Venezia che è pronto a tornare alla casa madre ma solo per poi ripartire alla volta di una nuova città. La trattativa si potrebbe concludere senza intoppi, ma prima il club granata vuole capire cosa accadrà con Firenze e Cerci. Ed allora tutto, per il momento, resta in standby. Difficile, invece, che possa concludersi con successo il ritorno alla Salernitana di Alessandro Rossi, ma si sa il calciomercato è imprevedibile. Alla lista, poi, bisogna aggiungere anche il nome di André Anderson che, come nel caso di Lombardi, verrà preso in considerazione in base alle altre operazioni di mercato che verranno chiuse in entrata.

