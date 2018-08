Salernitana, derby a sorpresa: a Benevento il giorno di San Matteo

di Enrico Vitolo

Il 21 settembre alle ore 21 la Salernitana far visita ai cugini del Benevento al Vigorito-Santa Colomba. Nel giorno di San Matteo, dunque, i granata di Colantuono saranno impegnati in una delle sfide più attese della stagione, sfida che in quanto anticipo della quarta giornata del torneo cadetto sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Ma la Lega BKT ha ufficializzato anche gli anticipi e postici della quinta, sesta, settima e ottava giornata del girone di andata: contro l’Ascoli, nel primo turno infrasettimanale, la Salernitana sarà impegnata martedì 25 alle ore 21 allo stadio Arechi, il sabato seguente (29 settembre) big match contro il Verona sempre davanti al proprio pubblico alle ore 15. Sabato 6 ottobre, poi, spazio alla trasferta di Cremona contro la Cremonese di Mandorlini (15), mentre domenica 21 ottobre Di Gennaro e compagni affronteranno il Perugia all’Arechi (15).

